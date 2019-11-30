Соперник для России, Слуцкий ушел из «Витесса», Емельяненко уничтожил Кокляева
Вечером в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020. Для России в ней меньше вопросов, чем могло быть. Главные — кто станет третьим соперником после Бельгии и Дании и каким будет календарь матчей.
Следим за церемонией в нашем онлайн.
Слуцкий: от «Динамо» до «Рубина»
«Витесс» принял отставку штаба Леонида Слуцкого. Российский специалист подал прошение накануне после нового обиднейшего поражения. Ждете его в РПЛ?
Емельяненко не пожалел Кокляева
В ночь на субботу в Москве прошел самый ожидаемый боксерский поединок года между бойцом ММА и пауэрлифтером. Один из лучших российских бойцов в истории Александр Емельяненко за три минуты разобрался с известным стронгменом Михаилом Кокляевым. И потом извинился и потроллил соперника.
В матче «Кэпиталз» с «Тампа-Бэй» Евгений Кузнецов полез в драку, а Александр Овечкин прошил Андрея Василевского и догнал Теему Селянне. У Александра Великого теперь новые рекордные ориентиры.
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