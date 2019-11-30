Соперник для России, Слуцкий ушел из «Витесса», Емельяненко уничтожил Кокляева

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 30 ноября.

Уэльс или Финляндия?

Вечером в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020. Для России в ней меньше вопросов, чем могло быть. Главные — кто станет третьим соперником после Бельгии и Дании и каким будет календарь матчей.

Следим за церемонией в нашем онлайн.

Слуцкий: от «Динамо» до «Рубина»

«Витесс» принял отставку штаба Леонида Слуцкого. Российский специалист подал прошение накануне после нового обиднейшего поражения. Ждете его в РПЛ?

Емельяненко не пожалел Кокляева

В ночь на субботу в Москве прошел самый ожидаемый боксерский поединок года между бойцом ММА и пауэрлифтером. Один из лучших российских бойцов в истории Александр Емельяненко за три минуты разобрался с известным стронгменом Михаилом Кокляевым. И потом извинился и потроллил соперника.

Русская феерия в Вашингтоне

В матче «Кэпиталз» с «Тампа-Бэй» Евгений Кузнецов полез в драку, а Александр Овечкин прошил Андрея Василевского и догнал Теему Селянне. У Александра Великого теперь новые рекордные ориентиры.

Лыжи и биатлон: старт

В эти выходные начались сезоны Кубка мира в двух популярных видах спорта. Чтобы наши ожидания не были нашими проблемами, лучше ознакомиться с превью — в лыжных гонках и биатлоне.

Йоханнес Клэбо стартовал беспощадно, Александр Большунов и Сергей Устюгов пока без медалей. Зато первую награду взяла Наталья Непряева.

В биатлоне в двух смешанных эстафетах не так все здорово.

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