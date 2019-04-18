Инсайд о лимите в РПЛ, ЦСКА – почти чемпион и грустная годовщина Глушакова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 18 апреля.

ИНСАЙД. Лимит на легионеров: заявочный принцип. Формула – 7+18 или 8+17

Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по формированию решения по новому лимиту на легионеров. Обсуждено мнение о том, что лимит с сезона 2020/21 будет по заявочному принципу (максимальное количество игроков в заявке на сезон – 25 человек). С большой долей вероятности, с таким предложением рабочая группа выйдет на исполком. Что касается формулы лимита, то участникам заседания напомнили о том, что согласно постановлению исполкома (от декабря 2017-го) формула может быть двух вариантов – либо 8+17, либо 7+18.

0-3. Не время "Авангарда". ЦСКА – почти чемпион

ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина. В настоящий момент другой исход финальной серии будет воспринят как чудо, которое ранее не видел ни один наш современник. Армейцы делают все, чтобы выиграть первый в российской истории настоящий титул. И, кажется, их не остановить.

UFC. Махачев рассказал о своем фото с Хабибом в джакузи

Ислам Махачев безумно популярен в Дагестане. Возможно, не на уровне Хабиба Нурмагомедова, но на уровне Забита Магомедшарипова вполне. 20 апреля он выступит в со-главном бою турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Его соперником будет россиянин армянского происхождения Арман Царукян. В интервью "СЭ" Махачев рассказал о сопернике, дружбе с Нурмагомедовым, потасовке с Конором Макгрегором и о фото, на котором он с пятью друзьями, включая Хабиба, сидит в джакузи.

ДЕЖАВЮ. Шок-матч в Манчестере. Гвардьола вне игры

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" подарили сказочный матч – в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов они забили семь голов на двоих. Один из лучших тренеров современности Пеп Гвардьола в очередной раз покинул элитный турнир задолго до решающего матча.

ЭКС-КАПИТАН. Сергей Паршивлюк: "Никогда не скажу ничего плохого о "Спартаке"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк после победы над бывшей командой дал интервью "СЭ". В нем он рассказал о секретах своей команды и порассуждал о красно-белых. Редкий гость на интервью.

АНАЛИТИКА. "Динамо": вылет из премьер-лиги или борьба за еврокубки?

На фоне непрекращающихся разговоров о переменах в руководстве "Динамо" команда Дмитрия Хохлова продолжает бороться за выживание в премьер-лиге – сейчас бело-голубые находятся в зоне стыковых матчей. Разбираемся, возможно ли повторение унизительного вылета в ФНЛ.

ГОДОВЩИНА. Кошмар "Тосно". Матч, с которого началась катастрофа Глушакова

Ровно год назад состоялась игра, которую капитан "Спартака" не забудет никогда. Денис Глушаков неважно провел сезон-2017/18. Худший же матч полузащитника состоялся не в чемпионате или еврокубке, а в полуфинале Кубка страны – против скромного "Тосно", который летом 2018-го в результате прекратил существование. Именно с той игры полузащитник начал превращаться из любимца спартаковских болельщиков в изгоя.

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