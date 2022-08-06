Анонс тура РПЛ и старт сезона в АПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 5 августа.
Уволит ли «Спартак» Шалимова? Окончательно ли провалится «Локо» на старте? Что по Федуну и Хачатурянцу? Рабинер — перед четвертым туром РПЛ
Размышления обозревателя «СЭ».
В пятницу стартует лучшая лига мира.
«Арсенал» в рамках 1-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Кристал Пэлас».
«Леша еще может стать звездой серии А. Привожу ему в пример Мхитаряна». Нобель — о перспективах Миранчука и Кокорина в Италии
Интервью известного комментатора и журналиста.
Большое исследование «СЭ».
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