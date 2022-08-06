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Сегодня, 03:00

Анонс тура РПЛ и старт сезона в АПЛ. Главное за день

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Футболисты «Локомотива».
Фото ФК «Локомотив»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 5 августа.

Уволит ли «Спартак» Шалимова? Окончательно ли провалится «Локо» на старте? Что по Федуну и Хачатурянцу? Рабинер — перед четвертым туром РПЛ

Размышления обозревателя «СЭ».

«Сити» снова станет чемпионом, а Криштиану забьет меньше 15 голов. Прогнозы «СЭ» на сезон в АПЛ

В пятницу стартует лучшая лига мира.

«Арсенал» победил «Кристал Пэлас» в первом матче нового сезона АПЛ

«Арсенал» в рамках 1-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Кристал Пэлас».

«Леша еще может стать звездой серии А. Привожу ему в пример Мхитаряна». Нобель — о перспективах Миранчука и Кокорина в Италии

Интервью известного комментатора и журналиста.

Сербия и Южная Америка — главные доноры РПЛ. Откуда теперь к нам приезжают легионеры

Большое исследование «СЭ».

Тимур Лепсая: «Бека-Бека и шести миллионов не стоит. В истории его продажи много странного»

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Были друзьями в Испании, но перестали общаться. С чего начался конфликт Карпина и Мостового

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