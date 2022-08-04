«Аталанта» не отпускает Миранчука, большое интервью Семака. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 3 августа.
«Аталанта» берет Миранчука в заложники. Почему его не отпускают в «Торино»?
Джан Пьеро Гасперини блокирует трансфер российского полузащитника.
Большое интервью главного тренера «Зенита», с которым он выиграл четыре чемпионских титула подряд.
Обзор главных событий матчей 3-го раунда квалификации ЛЧ.
ISU исподтишка бьет по нашему фигурному катанию.
На чемпионате страны Анжелика прыгнула выше, чем олимпийская чемпионка Кэти Нажот в Токио-2022.
«Последний раз на улице дрался очень давно. Я вообще неагрессивный». Интервью Андрея Назаровачитать >
«У Овечкина получится побить рекорд Гретцки». Интервью Знарка — о Панарине и Алисе, наших звездах НХЛ и «Ак Барсе»читать >
В «Динамо» ждут мексиканского гиганта. На родине его считают наследником легендычитать >
Эртель перейдет в «Зенит», несмотря на запугивания во Франции. На кону пропуск домашней Олимпиадычитать >