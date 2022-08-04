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Сегодня, 02:00

«Аталанта» не отпускает Миранчука, большое интервью Семака. Главное за день

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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 3 августа.

«Аталанта» берет Миранчука в заложники. Почему его не отпускают в «Торино»?

Джан Пьеро Гасперини блокирует трансфер российского полузащитника.

Сергей Семак: «Спартак» — не враг. Но для меня принципиальный соперник вдвойне"

Большое интервью главного тренера «Зенита», с которым он выиграл четыре чемпионских титула подряд.

Шейдаев создал проблемы Черчесову в Лиге чемпионов, у Хайкина и «Црвены» — победы по 5:0

Обзор главных событий матчей 3-го раунда квалификации ЛЧ.

Россию лишили почти десятка квот на чемпионат мира. Теперь мы в одном ряду с аутсайдерами

ISU исподтишка бьет по нашему фигурному катанию.

Сидорова заочно громит соперниц и грустит. Трагедия нашей шестовички

На чемпионате страны Анжелика прыгнула выше, чем олимпийская чемпионка Кэти Нажот в Токио-2022.

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