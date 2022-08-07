Лидерство ЦСКА и «Спартака», ничья «Зенита» в Грозном, «Краснодар» разгромил «Локомотив». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 6 августа.
«Факел» напугал ЦСКА. А потом сгорел за 10 минут
Красно-синие не отпускают «Спартак».
Красно-белые в Екатеринбурге уверенно разобрались с худшей командой старта сезона.
Первая нулевая ничья чемпионата — в Грозном.
Кошмар «Локо» продолжается. После 0:5 в Петербурге — разгром от «Краснодара» и худший старт за 16 лет
В четырех матчах — ни одной победы.
«Ливерпуль» оступился на старте, конкурент Головина воспользовался дисквалификацией россиянина, Месси повторил гол Марадишвили
Главные события субботы в европейском футболе.
«Спартак» Абаскаля напоминает команду Карреры. Но чемпионом она не станетчитать >
Медведев останется первым номером до 11 сентября. Это как минимумчитать >
«А кого из серьезных соперников обыграл «Спартак»? «Краснодар»? Это была победа Левникова». Мнение Червиченкочитать >
Русский игрок «Нэшвилла» отсудил у клуба миллион долларов. Почему он остался недоволен?читать >
Новости