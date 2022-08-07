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Сегодня, 04:15

Лидерство ЦСКА и «Спартака», ничья «Зенита» в Грозном, «Краснодар» разгромил «Локомотив». Главное за день

Читать «СЭ» в
Хесус Медина и Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 6 августа.

«Факел» напугал ЦСКА. А потом сгорел за 10 минут

Красно-синие не отпускают «Спартак».

«Спартак» Абаскаля продолжает штамповать победы. И отправляет Шалимова в отставку?

Красно-белые в Екатеринбурге уверенно разобрались с худшей командой старта сезона.

«Зенит» потерял первое место. Но должен быть рад ничьей в меньшинстве

Первая нулевая ничья чемпионата — в Грозном.

Кошмар «Локо» продолжается. После 0:5 в Петербурге — разгром от «Краснодара» и худший старт за 16 лет

В четырех матчах — ни одной победы.

«Ливерпуль» оступился на старте, конкурент Головина воспользовался дисквалификацией россиянина, Месси повторил гол Марадишвили

Главные события субботы в европейском футболе.

«Спартак» Абаскаля напоминает команду Карреры. Но чемпионом она не станет

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