Бразильянки обыграли кореянок и вышли в финал Олимпиады-2020
16:36
Женская сборная Бразилии по волейболу вышла в финал Олимпиады в Токио.
В полуфинале южноамериканки одержали победу над Южной Кореей со счетом 3-0.
В матче за золотые медали бразильские волейболистки сыграют против американок. Кореянки в игре за бронзу встретятся с Сербией.
Волейбол
Олимпийские игры. Женщины
1/2 финала
Бразилия — Корея — 3:0 (25:16, 25:16, 25:16)
6 августа. Токио. «Ariake Arena».
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