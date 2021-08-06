Олимпиада
Токио-2020
Волейбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Волейбол

Бразильянки обыграли кореянок и вышли в финал Олимпиады-2020

16:36
Теги:

Женская сборная Бразилии по волейболу вышла в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале южноамериканки одержали победу над Южной Кореей со счетом 3-0.

В матче за золотые медали бразильские волейболистки сыграют против американок. Кореянки в игре за бронзу встретятся с Сербией.

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

1/2 финала

Бразилия — Корея — 3:0 (25:16, 25:16, 25:16)

6 августа. Токио. «Ariake Arena».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — снова пятая
Шойгу анекдотом ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма
В массовом ДТП под Ростовом погибла семья из Москвы
Как выглядит настоящая женщина, согласно знакам зодиака
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
6
Офсайд