Бразильянки обыграли кореянок и вышли в финал Олимпиады-2020

Женская сборная Бразилии по волейболу вышла в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале южноамериканки одержали победу над Южной Кореей со счетом 3-0.

В матче за золотые медали бразильские волейболистки сыграют против американок. Кореянки в игре за бронзу встретятся с Сербией.

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

1/2 финала

Бразилия — Корея — 3:0 (25:16, 25:16, 25:16)

6 августа. Токио. «Ariake Arena».