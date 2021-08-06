МОК снял с себя ответственность в вопросе о допинге в волейбольной сборной Бразилии на Олимпиаде
Пресс-служба Международного олимпийского воздержалась от ответа о последствиях антидопингового нарушения в женской волейбольной сборной Бразилии.
В пятницу утром стало известно о том, что допинг был обнаружен у игрока Тандары Кайшеты, которая в четвертьфинале против России набрала 6 очков. Затем бразильянки обыграли Корею, выйдя в финал Олимпиады — но уже без Кайшеты.
В ответ на вопрос, могут ли результаты турнира быть пересмотрены, в МОК сообщили, что вопрос следует перенаправить в Международную федерацию волейбола (FIVB), «так как они ответственны за свое соревнование и результаты».
По поводу тестирования бразильской сборной МОК предложил обратиться к ITA — организации, осуществляющей тестирование на Олимпиаде.
«СЭ» отправил запросы в соответствующие организации.
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