Зверев вышел в полуфинал Олимпиады, где сыграет с Джоковичем

Немецкий теннисист Александр Зверев победил француза Жереми Шарди в четвертьфинале одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио.

Длительность поединка составила 1 час и 7 минут. Зверев одержал победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

В полуфинале Игр Зверев встретится с сербом Новаком Джоковичем. Матч состоится завтра, 30 июля.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Александр Зверев (Германия) — Жереми Шарди (Франция) — 6:4, 6:1