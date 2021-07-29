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Зверев вышел в полуфинал Олимпиады, где сыграет с Джоковичем

15:46
Александр Зверев. Фото AFP
Александр Зверев. Фото AFP
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Немецкий теннисист Александр Зверев победил француза Жереми Шарди в четвертьфинале одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио.

Длительность поединка составила 1 час и 7 минут. Зверев одержал победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

В полуфинале Игр Зверев встретится с сербом Новаком Джоковичем. Матч состоится завтра, 30 июля.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Александр Зверев (Германия) — Жереми Шарди (Франция) — 6:4, 6:1

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Иван Торопцев все материалы автора

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