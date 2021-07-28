На Олимпиаде гимнастка включила жест в поддержку BLM в свою программу

18-летняя гимнастка из Коста-Рики Лучиана Альварадо завершила свои вольные упражнения на Олимпиаде в Токио-2020 жестом в поддержку движения BLM — вставанием на одно колено с поднятым вверх кулаком.

Произошло это во время квалификации еще 25 июля, но поскольку Альварадо не является звездой даже в своем регионе, на поступок девушки обратили внимание только сейчас. Лучиана занял в квалификации 51-е место и не отобралась в финал личного многоборья.

Правил 50 Олимпийской хартии запрещает любые политические акции во время соревнований или на пьедестале почета. При этом в Токио-2020 спортсменам разрешено выражать гражданскую позицию во время представления участников или в микст-зонах.

Формально поступок Альварадо является нарушением. Однако ни о каких санкциях в отношении спортсменки пока неизвестно.