Расписание соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в Токио
С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по художественной гимнастике начнется 6 августа и завершится 8 августа.
На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в индивидуальном многоборье золото завоевала россиянка Маргарита Мамун, серебро у ее соотечественницы Яны Кудрявцевой. В групповом многоборье сборная России (Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева) стала первой.
Состав сборной России
Индивидуальное многоборье: Дина Аверина и Арина Аверина.
Командное многоборье: Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова.
Главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Художественная гимнастика. Олимпийские игры-2020. Токио. 6 августа — 8 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований
6 августа. 04:20 (мск). Личное первенство. Квалификация.
6 августа. 08:00. Личное первенство. Квалификация.
7 августа. 04:00. Групповые соревнования. Квалификация
7 августа. 09:30. Личное первенство. Финал.
8 августа. 05:00. Групповые соревнования. Финал.
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Художественная гимнастика на Олимпиаде-2020: расписание и результаты, финалы и медали соревнований по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021
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