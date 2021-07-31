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Расписание соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в Токио

19:00
Дина Аверина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дина Аверина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по художественной гимнастике начнется 6 августа и завершится 8 августа.

На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в индивидуальном многоборье золото завоевала россиянка Маргарита Мамун, серебро у ее соотечественницы Яны Кудрявцевой. В групповом многоборье сборная России (Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева) стала первой.

Состав сборной России

Индивидуальное многоборье: Дина Аверина и Арина Аверина.

Командное многоборье: Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова.

Главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры-2020. Токио. 6 августа — 8 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований

6 августа. 04:20 (мск). Личное первенство. Квалификация.

6 августа. 08:00. Личное первенство. Квалификация.

7 августа. 04:00. Групповые соревнования. Квалификация

7 августа. 09:30. Личное первенство. Финал.

8 августа. 05:00. Групповые соревнования. Финал.

Летние Олимпийские игры в Токио: когда Олимпиада, церемонии открытия и закрытия, главные факты об Играх // Токио 2021 — расписание соревнований и медали по датам // Олимпиада 2020: все об Играх

Художественная гимнастика на Олимпиаде-2020: расписание и результаты, финалы и медали соревнований по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события