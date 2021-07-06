Второй этап эстафеты олимпийского огня также пройдет с ограничениями
12:43
Власти Токио приняли решение отказаться от проведения эстафеты Олимпийского огня в общественных пространствах столицы на втором этапе марафона с 17 по 23 июля, сообщает Kyodo.
Ранее было принято аналогичное решение для первого этапа эстафеты с 9 по 16 июля.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).
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