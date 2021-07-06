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Второй этап эстафеты олимпийского огня также пройдет с ограничениями

12:43
Эстафета олимпийского огня. Фото Twitter
Эстафета олимпийского огня. Фото Twitter
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Власти Токио приняли решение отказаться от проведения эстафеты Олимпийского огня в общественных пространствах столицы на втором этапе марафона с 17 по 23 июля, сообщает Kyodo.

Ранее было принято аналогичное решение для первого этапа эстафеты с 9 по 16 июля.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

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Иван Шитик все материалы автора

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