Второй этап эстафеты олимпийского огня также пройдет с ограничениями

Власти Токио приняли решение отказаться от проведения эстафеты Олимпийского огня в общественных пространствах столицы на втором этапе марафона с 17 по 23 июля, сообщает Kyodo.

Ранее было принято аналогичное решение для первого этапа эстафеты с 9 по 16 июля.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).