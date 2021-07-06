Президент ОКР сообщил, что часть российских спортсменов не успеет вакцинироваться перед Олимпиадой в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что некоторые российские спортсмены не успеют вакцинироваться от коронавируса перед вылетом на Олимпиаду в Токио.

«В последние месяцы мы ускорили процесс вакцинации. К сожалению, не все отнеслись серьезно к предупреждениям, что в июне нас ждет всплеск. Не все успевают получить дозу вакцины до выезда на Игры. Наш передовой отряд уже там и передает нам информацию о крайне строгих мерах по передвижениям. Задействованы практически все меры безопасности, все камеры работают. К человеку, выходящему за пределы «пузыря», в тот же момент подходят сотрудники специальных служб и возвращают его на место. Хочу призвать вас и спортсменов четко соблюдать все директивы. Когда приедет вся часть олимпийцев, возможно, не смогут так четко контролировать, но сейчас контроль тотальный», — приводит ТАСС слова Позднякова.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.