Китай отправит на Олимпиаду в Токио более 400 спортсменов

Китай направит на летние Олимпийские игры в Токио свыше 400 спортсменов, информирует агентство Xinhua. На данный момент обеспечено 318 мест — китайцы выступят в 224 соревнованиях в 30 дисциплинах. Полный состав участников будет объявлен в ближайшее время.

Напомним, что на Олимпиаде в Рио Китай представляли 416 спортсменов. Тогда спортсмены завоевали 70 медалей (26 золотых) и заняли второе место в общем медальном зачете, уступив атлетам из США, у которых была 121 награда.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но перенесена из-за пандемии на этот год. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.