Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет Академическая гребля Бадминтон
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Китай отправит на Олимпиаду в Токио более 400 спортсменов

11:42

Китай направит на летние Олимпийские игры в Токио свыше 400 спортсменов, информирует агентство Xinhua. На данный момент обеспечено 318 мест — китайцы выступят в 224 соревнованиях в 30 дисциплинах. Полный состав участников будет объявлен в ближайшее время.

Напомним, что на Олимпиаде в Рио Китай представляли 416 спортсменов. Тогда спортсмены завоевали 70 медалей (26 золотых) и заняли второе место в общем медальном зачете, уступив атлетам из США, у которых была 121 награда.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но перенесена из-за пандемии на этот год. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Магнитка» рассталась с одним из лучших игроков лиги без объяснения причин. И дело не в его большой зарплате
Новое уголовное дело возбудили в отношении экс-губернатора Кировской области
Убившие биатлониста мажоры из Сибири получили по 14,5 года колонии
Люди с каким артериальным давлением живут дольше остальных
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд