Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала новость об утверждении музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

«Первоначально говорила, что Чайковский — более приемлемый вариант, чем «Катюша», — сказала «СЭ» Журова. — Это было подтверждено тем, что Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания сразу предложили и согласовали, чтобы на чемпионатах мира играл Чайковский. Мы знали, что у нас будут медали, знали, что сформируется уже некое восприятие этой ситуации. Все узнают, как это может выглядеть на Олимпиаде, и мы это продемонстрировали. Рада, что это первая сделала Ангелина Голикова на чемпионате мира по конькам, выиграв 500 метров».

Журова считает, что вариант с «Катюшей» был немного провокационным.

«Радовалась, что хоть в такой форме мировая федерация одобрила, чтоб звучало русское произведение, а не какой-то не связанный с Россией гимн. Болельщики уже увидели, как это выглядит. Кто-то спорит, что замены гимну нет — с этим я спорить не могу, правда. В этой ситуации это самое приемлемое. Рада, что МОК тоже это признает, понимая, что Чайковский принадлежит не только России, но и всему миру. Было бы странно, если бы они отказали», — подчеркнула Журова.

(Екатерина Звенигородская)