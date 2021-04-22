Певец Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об утверждении музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

«А как его напевать? Полная ерунда! Нужно же рот открывать хоть под что-то... Хорошо хоть Чайковского взяли. Но надо к нему хоть слова придумать какие-нибудь. Нужно 3-4 поэтов посадить, чтобы они придумали какой-нибудь текст! Не обязательно упоминать Россию. Просто: «Славься страна». И все. Короче, ничего страшного нет», — сказал Лоза «СЭ».

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

(Данил Алешин)