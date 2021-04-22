Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об утверждении музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

«Идею с Чайковским я предложил еще давно одним из самых первых. Меня очень радует, что сделали именно такой выбор. Это не просто так. Если вспомните, то на чемпионате мира по фигурному катанию тоже играл именно он. Результат говорит сам за себя. Я надеюсь, что будет играть именно тот отрывок, который был в Швеции. Правда, он был сыгран не до конца, его обрывали. Это нужно исправить. Обидно, что нет гимна. Но, в целом, выбор замечательный. Под такую музыку невозможно проигрывать», — сказал Мацуев «СЭ».

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

(Владимир Пушкарев)