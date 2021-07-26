Поздняков после победы дочери на Олимпиаде в Токио: «С удовольствием возьмем Великую еще на одну Олимпиаду»

Глава ОКР и отец Софии Поздняковой Станислав Поздняков поделился эмоциями после победы дочери в финале Олимпиады в Токио. Позднякова победила соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11. Для Великой это уже третья личная серебряная медаль Олимпиады за карьеру.

— Расстраиваться за Великую нет смысла, — отмептил Поздняков. — Человек завоевал серебряную медаль. Это не проигранный финал, это выигранная серебряная медаль. Будет еще командный турнир саблисток. Хотелось бы пожелать Великой выиграть еще одно золото.

С удовольствием возьмем Великую на очередную Олимпиаду.

— Сколько Софии можно будет радоваться победе?

— Надеюсь, она поспит и восстановится к командным соревнованиям. Она молодая. Процесс восстановления не должен занять много времени. Сейчас самое главное — сразу начать готовиться к командному турниру.

— София была достаточно сдержана после финала, как будто финал «Гран-при» выиграла.

— За последние полтора года это вторые международные соревнования. Кто-то, может, их и воспринимает как этап «Гран-при». Хочу сказать, что в нашей фехтовальной среде, когда фехтуют соотечественники, то стараются держать эмоции при себе.