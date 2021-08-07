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Сборная США завоевала 100 медалей на Олимпиаде-2020

08:08
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Сборная США на Олимпийских играх-2020 завоевала 101 медаль.

7 августа американцы стали олимпийскими чемпионами по баскетболу среди мужчин, а Нелли Корда завоевала золото в гольфе.

Американская команда завоевала 33 золотых, 36 серебряных и 32 бронзовых медалей. Самое большое количество наград США завоевали в 1904 году (239: 78-82-79). На Играх-2016 в Рио американцы завоевали 121 медаль (46-37-38).

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Сергей Разин все материалы автора

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