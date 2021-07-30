Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев отреагировал на критику иностранных спортсменов в адрес России на Олимпиаде в Токио.

«Во-первых, никакой волны критики нет. Насколько я знаю, это все единичные случаи. Да, они происходят каждый день, но они единичные. Где-то журналист что-то брякнул, где-то спортсмены что-то сказали, но в целом мы видим, что отношение всей спортивной державы мира и спортивных журналистов к нам, — доброжелательное. И говорить, что идет какой-то накат или волна против наших спортсменов, я бы не стал. Накат идет против наших ребят уже несколько лет. Провокации и высказывания являются следствием тех проблем, которые есть в нашем спорте и надо с ними бороться. Но, к сожалению, мы ничего не делаем. Мы рады за ниши героические победы и золотые медали. Наши чиновники в последнее время делают все, чтобы убить российский спорт, но спортсмены все равно завоевывают медали. Мы им благодарны и поздравляем их. Я считаю, что после поздравительной части по итогам Олимпиады, пора уже принять серьезные решения по отношению к чиновникам, которые допустили эту ситуацию. Также провокация заключается в том, чтобы запустить обсуждение этой провокации. Вы, российские журналисты, на это введетесь и начинаете разгонять волну. Не надо никак реагировать. Вспомните Басню «Слон и Моська». Наши спортсмены как слон, который продолжает идти и завоевывать медали, а Моськи пусть продолжают тявкать. Не обращайте на них внимание», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Напомним, что после поражения от Рылова на дистанции 200 метров на спине американец Райан Мерфи сказал, что ему психологически непросто от ощущения, что участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым.

Позже он пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил про общую ситуацию в плавании.