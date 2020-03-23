Норвегия бойкотирует Олимпиаду-2020, если ситуация с пандемией не улучшится

Норвегия откажется отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, если не улучшится ситуация с пандемией коронавируса, сообщает nationalpost.com. Президент Национального Олимпийского комитета Берит Кьелл заявила, что рекомендует спортивному руководству перенести Игры на более поздний срок.

Ранее аналогичный ультиматум выдвинули НОК Канады и Австралии. Они настаивают на переносе Олимпиады по меньшей мере на год.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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