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Норвегия бойкотирует Олимпиаду-2020, если ситуация с пандемией не улучшится

18:33
Делегация сборной Норвегии на Олимпиаде в Рио. Фото ABC
Делегация сборной Норвегии на Олимпиаде в Рио. Фото ABC

Норвегия откажется отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, если не улучшится ситуация с пандемией коронавируса, сообщает nationalpost.com. Президент Национального Олимпийского комитета Берит Кьелл заявила, что рекомендует спортивному руководству перенести Игры на более поздний срок.

Ранее аналогичный ультиматум выдвинули НОК Канады и Австралии. Они настаивают на переносе Олимпиады по меньшей мере на год.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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