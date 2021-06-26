«Монако», «Ницца» и «Ренн» не хотят отпускать игроков на Олимпиаду

В пятницу, 25 июня, сборная Франции объявила состав на Олимпийские игры в Токио. В список вошли 18 игроков.

Как сообщает GFFN, «Монако», «Ницца» и «Ренн» не хотят отпускать игроков на Игры Японию. Таким образом, участие под вопросом у защитника Бенуа Бадиашиле, нападающего Амина Гуири и полузащитника Эдуардо Камавинга.

Главному тренеру олимпийской сборной Франции Сильвену Риполю нужно найти замену до конца месяца, иначе состав не сможет соответствовать критериям МОК и французам придется отказаться от участия в соревнованиях.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На групповой стадии олимпийского футбольного турнира Франция встретится с Мексикой, ЮАР и Японией.