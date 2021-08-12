Серебряный призер Олимпиады в Токио подозревается в употреблении допинга

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете 4?100 метров британский легкоатлет Чиджинду Уджа и еще три легкоатлета временно отстранены от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) открыл дисциплинарное дело в отношении британца. В допинг-пробе 27-летнего атлета были обнаружены запрещенные вещества остарин и S-23.

Сообщается, что AIU также открыл дела против еще трех участников Олимпиады: Альсадика Мику из Бахрейна (бег на 1500 метров), грузина Беника Абрамяна (толкание ядра) и кенийца Марка Одиамбо (бег на 100 метров).