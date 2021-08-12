Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

Серебряный призер Олимпиады в Токио подозревается в употреблении допинга

20:20
Теги:

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете 4?100 метров британский легкоатлет Чиджинду Уджа и еще три легкоатлета временно отстранены от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) открыл дисциплинарное дело в отношении британца. В допинг-пробе 27-летнего атлета были обнаружены запрещенные вещества остарин и S-23.

Сообщается, что AIU также открыл дела против еще трех участников Олимпиады: Альсадика Мику из Бахрейна (бег на 1500 метров), грузина Беника Абрамяна (толкание ядра) и кенийца Марка Одиамбо (бег на 100 метров).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/aiu_athletics/status/1425859333783494658

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Серебряный призер Олимпиады в Токио подозревается в употреблении допинга
Минспорт отреагировал на ситуацию с невыдачей Ласицкене и Сидоровой виз США
У Ласицкене после снимка с Магучих — проблемы с американской визой. Украинке тоже несладко
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд