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Шпажист Ходос: «Сегодня могли выиграть все 9 команд, без исключения»

15:49
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Российский шпажист Сергей Ходос прокомментировал завоевание серебряных медалей по фехтованию на шпагах Олимпиады в Токио.

«Сегодня могли выиграть все 9 команд, без исключений. Фаворита не было. Японцы совсем не слабая команда, они одним уколом выиграли французов. Для нас было без разницы, будут французы или японцы, готовы были к любому сопернику», — сказал Ходос.

В пятницу, 30 июля, мужская сборная России по фехтованию завоевала серебро, проиграв в финале японцам со счетом 36:45. Российскую команду представляли Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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