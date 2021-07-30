Шпажист Ходос: «Сегодня могли выиграть все 9 команд, без исключения»
15:49
Российский шпажист Сергей Ходос прокомментировал завоевание серебряных медалей по фехтованию на шпагах Олимпиады в Токио.
«Сегодня могли выиграть все 9 команд, без исключений. Фаворита не было. Японцы совсем не слабая команда, они одним уколом выиграли французов. Для нас было без разницы, будут французы или японцы, готовы были к любому сопернику», — сказал Ходос.
В пятницу, 30 июля, мужская сборная России по фехтованию завоевала серебро, проиграв в финале японцам со счетом 36:45. Российскую команду представляли Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.
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