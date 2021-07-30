Украинский тренер, победивший Россию в финале Олимпиады, рассказал о своей мотивации
15:05
Украинский наставник сборной Японии Александр Горбачук, под руководством которого местные шпажисты победили в финале Олимпиады сборную России (45:36), рассказал журналистам о мотивации для команды и важности противостояния с Россией и другими странами.
— Матч с Россией не был принципиальным, у меня много знакомых, общаемся, все нормально. Скорее с азиатскими странами — это да, мы часто встречаемся. Мотивация? Нам про деньги ничего не говорили, тут страна на бонусы не щедра. (улыбается) Сказали перед Играми, когда поднял вопрос: ваша мотивация — страна и флаг, — рассказал с улыбкой украинец.
Два года назад Горбачука отстранили на несколько месяцев от зарубежных турниров сборной за пощечину одному из подопечных, однако он продолжил работу.
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