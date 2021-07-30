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Российский шпажист Ходос: «В фехтовании допинг не поможет»

15:53
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Российский шпажист Сергей Ходос, завоевавший серебро в командном первенстве на Олимпиаде в Токио, отметил, что в финале команде не хватило настроя.

Россияне в финале уступили Японии со счетом 36:45. В составе команды выступали Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов, Ходос был запасным.

«Не знаю точно, чего нам не хватило. Тяжело по горячим следам что-то говорить. Настроя, наверное, где-то не хватило, — отметил Ходос. — Соперник поймал кураж, тяжело было его сбить».

У нас по поводу честности разговоров нет. В фехтовании допинга не может быть. Это технически тяжелый спорт, тут допинг не поможет. Случаи бывают, но очень редко, из-за глупости.

Спортсменам не нужно реагировать на провокации. Нужно игнорировать и продолжать тренироваться без остановки".

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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