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Сегодня, 12:20

Валуев назвал кандидатуру Большунова на знаменосца сборной России на ОИ-2022 политически привлекательной

Николай Валуев высказался о кандидатуре Большунова на роль знаменосца сборной России на ОИ-2022
Сергей Федоров
Корреспондент

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» рассказал, кто из российских спортсменов заслужил право стать знаменосцем на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Я поддерживаю здесь Большунова. Пусть никто не обижается, но его кандидатура наиболее политически привлекательна для этой миссии. Это мое личное убеждение. На самом деле достойны многие наши спортсмены. Просто было очень много скандалов с попытками лишить Александра выступлений вообще. Ему пришлось пройти так много, боролся под огромнейшим давлением», — сказал Валуев «СЭ».

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля на стадионе «Птичье гнездо». Начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

Александр Большунов
Николай Валуев
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