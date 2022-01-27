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Пекин-2022

Сегодня, 12:19

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова Тарасова ответила на вопрос, кто должен стать знаменосцем сборной России на открытии Олимпиады в Пекине

Тарасова ответила на вопрос, кто должен стать знаменосцем сборной России на открытии Олимпиады в Пекине
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» назвала спортсменов, которые должны стать знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине.

«Достоин быть знаменосцем тот спортсмен, для кого это не первая Олимпиада. Тот, кто уже выигрывал золотые медали, у кого есть достижения. Это могут быть Вик Уайлд или Никита Гусев. Они достойны нести знамя нашей страны», — сказала Тарасова «СЭ».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Татьяна Тарасова
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