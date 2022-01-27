«Как можно было забыть, что есть проблемы с QR-кодом?». Резцова высказалась о невылете биатлонисток

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на невылет в Пекин (Китай) пятерых членов сборной России по биатлону, включая спортсменок Ирину Казакевич и Валерию Васнецову.

«Я думаю, они все решат. Меня такое не настораживает. Но я не понимаю, почему люди упустили и не решили эти моменты. Как можно было забыть, что есть проблемы с QR-кодом? Я полагаю, что уже сегодня они решат этот вопрос, все подъедут. Обеспокоенности нет. Мой ребенок потренируется сам (смеется). Все будет хорошо», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее пресс-служба СБР сообщила, что пять представителей сборной России по биатлону не смогли отправиться на Олимпиаду в Пекин вместе с остальной командой. Вылет старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова, биатлонисток Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки. Руководитель сервис-группы Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус и пропустит Игры в Китае. Вместо него на соревнования отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).