Станислав Поздняков: «Проведем глубокий анализ, в каких дисциплинах можно улучшить результаты»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился эмоциями после возвращения в Россию с Олимпиады в Пекине.

«Домой возвращаться здорово. Появляются дополнительные силы. Мы рады, что вернулись большой олимпийской семьей. С рекордным количеством медалей.

Проведем глубокий анализ, в каких дисциплинах можно улучшить результаты. Где-то не везло, особенно в биатлоне. Но именно этим и интересен спорт. Если бы он был предсказуем, то его было бы неинтересно смотреть.

Почти у всех спортсменов, за исключением лыжной команды, есть что улучшать и к чему стремиться. Большунов своим личным примером будет мотивировать наших спортсменов», — сказал Поздняков в эфире канала «Россия 24».

Российская команда завоевала в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла девятое место в медальном зачете.

По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).