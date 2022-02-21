«Золотой» рейс с российскими олимпийцами приземлился в Шереметьево

Самолет с российскими спортсменами, участвовавшими в зимних Олимпийских играх, приземлился в аэропорту Шереметьево.

На борту, в частности, находятся члены хоккейной сборной, завоевавшей в воскресенье серебряные медали, фигуристы, трехкратный олимпийский чемпион Пекина в лыжных гонках, знаменосец сборной России на церемонии закрытия Александр Большунов.

Российская команда завоевала в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла девятое место в медальном зачете. Победителем стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей.

По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми — россияне (32), третьими — немцы (27).