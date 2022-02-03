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Допинг

Сегодня, 15:11

Матыцин рассчитывает, что у российских спортсменов не будет случаев допинга на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что рассчитывает на отсутствие допинговых скандалов с участием российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«На Олимпийских играх в Токио не было положительных случаев с допингом в российской сборной, поэтому рассчитываем, что и в Пекине не будет «отсеянных» по этой причине. Такую уверенность придают результаты нашей работы. Россия ведет жесткую политику по борьбе с допингом, включая разработку нормативно-правовой базы, введение административных мер, реализацию образовательных программ, регулярную работу с регионами и спортивными федерациями.

Мы продолжаем формировать культуру нулевой терпимости к допингу, важный вклад в это вносит Российское антидопинговое агентство. Российские спортсмены неукоснительно выполняют все антидопинговые требования. Международное сообщество признает эффективность проделанной работы — это отмечено на прошедшей конференции сторон международной конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, а также в отчете мониторинговой группы по антидопингу Совета Европы», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Завтра, 4 февраля, состоится церемония открытия Игр, начало запланировано на 15.00 (мск).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13605685
Олимпиада
Олег Матыцин
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