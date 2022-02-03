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Пекин-2022

Сегодня, 15:26

Матыцин отметил строгость антикоронавирусных правил на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил строгость антикоронавирусных мер на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Правила предстоящих Игр в Пекине гораздо строже и сложнее, чем были в Токио. Парад атлетов — это один из традиционных атрибутов Олимпийских игр и церемонии открытия, а ее смотрят сотни миллионов болельщиков во всем мире. Ковидные ограничения повлияли на создание грандиозной атмосферы большого спортивного праздника, к которой привыкли все участники Олимпийских игр.

Не будет поддержки зрителей с трибун, не будет национальных домов сборных. Парад атлетов — одна из немногих возможностей и для спортсменов, и для зрителей ощутить дух олимпизма на старте зимних Игр, конечно, при условии соблюдения всех необходимых мер, которые уже действуют на олимпийских объектах», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Игр состоится завтра, 4 февраля, начало запланировано на 15.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/interviews/13603233
Олимпиада
Коронавирус
Олег Матыцин
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