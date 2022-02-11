Все хоккеистки сборной России 11 февраля сдали отрицательные тесты на коронавирус на Олимпиаде
11 февраля все хоккеистки, находящиеся в расположении сборной России, сдали отрицательные тесты на Олимпиаде в Пекине, сообщает пресс-служба ОКР.
Нападающий женской сборной Ольга Сосина, защитники Екатерина Николаева и Лиана
Ганеева принимают участие в тренировке команды перед матчем 1/4 финала против Швейцарии.
Россия и Швейцария сыграют за выход полуфинал в субботу, 12 февраля. Начало — в 07.10 по московскому времени.
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