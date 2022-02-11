Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов подвел итоги матча группового турнира Олимпиады-2022 против Дании (2:0).

— Вы сыграли на ноль. В чем видите главный плюс: так здорово играет вратарь и оборона или нападающие помогают защитникам?

— Помогают, — сказал Жамнов. — Но в первую очередь здорово играет вратарь, плюс наши ребята в зоне обороны стараются выполнять то задание, которое от них требуется. В зоне атаки пока...

— 2:0 победили. Почему вы грустный?

— Я грустный? Хочу в следующий раз приходить и было не 2:0.

— Завтра вечером повеселимся.

— Хорошо бы.

— Считаете ли успехом, что после двух матчей практически обеспечили себе первое место в группе?

— Конечно, хорошо, что у нас есть две победы, но сейчас самое главное , чтобы была игра. Потому что я уже говорил до этого, дальше соперники будут только сложнее. Против них надо будет играть в чуть другой хоккей: не одна-две шайбы, а намного больше. Нам надо, чтобы ребята создавали больше моментов именно в атаке, лезли на ворота, угрожали. Если посмотреть по сегодняшней игре, мы старались уводить шайбу на вершину, чтобы защитники доставляли ее на пятак. Но у нас перед воротами никого не было, то есть не было трафика, и вратарь все спокойно видел и отбивал все шайбы. Это маленькие нюансы, которые надо подредактировать перед следующим матчем, который будет уже более ответственным, главным, чем этот.

— Финны показывают идеальный хоккей: и системный, и голы есть, и мастеровитые. Как вам они?

— Хорошая команда, выполняют игровое задание.

— В чем вы видите прогресс нашей команды, по сравнению с первым матчем?

— Две забили. Пока не знаю. Еще раз будем просматривать.

— То есть оценка более негативная, чем после первого матча?

— В первом матче было больше волнения, плюс вообще не было игровой практики. Это второй матч, конечно, уже чуть-чуть по-другому надо среагировать.

— У датчан был выход в 1:0 после ошибки Никишина. Эти неопытность или неверная оценка конкретной ситуации?

— Шайба перепрыгнула. С другой стороны, последний защитник не имеет права так делать, так ошибаться, но это хоккей. Побеждает тот, кто совершает меньше ошибок. Здесь акцентироваться на этом не стоит.

После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B, у Дании 3 очка и второе место. В следующем матче россияне 12 февраля встретятся с Чехией. Начало игры в 16.10 мск.