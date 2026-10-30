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Чемпионат мира по борьбе-2026 в Астане: сборная России завоевала три бронзовые медали 30 октября

Дебют Садулаева и слезы Вербиной. У России еще три бронзы на ЧМ по борьбе

Егор Сергеев
корреспондент
Абдулрашид Садулаев.
Фото Global Look Press
Двукратный олимпийский чемпион впервые на третьем месте.

Российские борцы завоевали сразу три бронзовые медали на чемпионате мира в Астане 30 октября. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев занял третье место в весовой категории до 97 кг, Абасгаджи Магомедов стал бронзовым призером в категории до 65 кг, а Екатерина Вербина — в женской борьбе до 55 кг.

«Нет никаких оправданий»

Самая ожидаемая российская медаль дня досталась Садулаеву. В схватке за третье место 30-летний борец победил поляка Збигнева Барановского. Однако результат вряд ли можно назвать тем, на который рассчитывал шестикратный чемпион мира: в Астану он приехал за седьмым золотом, но впервые в карьере завершил мировое первенство с бронзой.

Шансы на победу в турнире Садулаев потерял еще 29 октября, когда в четвертьфинале уступил Кайлу Снайдеру. Россиянин вел со счетом 4:1, однако позволил американцу отыграться. Схватка завершилась вничью — 4:4, а победу по последнему результативному действию присудили сопернику.

В пятницу россиянин сначала одолел турка Алперена Токгеза (7:3), а затем справился с Барановским со счетом 5:0. Перед решающей схваткой за бронзу на трибунах появился бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. О его присутствии объявил диктор арены.

Абдулрашид Садулаев.Садулаев снова проиграл Снайдеру. Россиянин вел 4:1, но остался без золота ЧМ

После победы Садулаев признал — рассчитывал на другой результат. «Рад, что завоевал бронзу, хотя это не то, к чему я стремился и за чем приехал. Обычно мы со Снайдером встречались в финале, в этот раз вышло так: боролись за выход в полуфинал. И на этот раз он был сильнее. Нет никаких оправданий. Значит, допустил ошибки. Будем над ними работать. Ничего страшного не произошло. В следующем году чемпионат мира будет в Америке, а потом Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Планируем медленно двигаться в том направлении», — сказал Садулаев ТАСС.

Выяснилось, что россиянин выступал в Астане с недолеченным коленом. Более того, во время четвертьфинала оно напомнило о себе. Однако спортсмен подчеркнул — не собирается связывать с этим поражение.

«Небольшое повреждение. Я так его полностью и не долечил. Но это не оправдание. Раз я вышел на ковер, остальное болельщикам неинтересно. В какой-то момент был небольшой щелчок в колене. Но, слава богу, оказалось, что это не очень серьезно», — рассказал Садулаев.

В итоге чемпионом мира в категории до 97 кг стал именно Снайдер, победивший в финале японца Араша Йошиду. Для Садулаева же бронза стала восьмой медалью мировых первенств: ранее он шесть раз завоевывал золото и однажды — серебро.

Екатерина Вербина.
Фото Global Look Press

Вербина не сдержала слез после победы

Совершенно другие эмоции испытала Вербина. 26-летняя россиянка уверенно победила турчанку Тубу Демир в схватке за бронзу весовой категории до 55 кг. Поединок завершился досрочно — 11:0 в пользу Вербиной. Однако после такого убедительного успеха спортсменка расплакалась.

«Это третье место меня не радует, я очень сильно расстроилась. Турчанке на Европе я проиграла: тогда я была в другой форме. Сейчас я думала об этом и даже хотела поискать ту схватку. Такие вещи, как этот чемпионат, на меня психологически влияют очень сильно. Но через неделю-две я все забываю. Я во всем такая», — призналась Вербина со слезами на глазах в интервью ТАСС.

Для девушки бронза стала второй медалью чемпионатов мира в карьере. Год назад в Загребе россиянка завоевала серебро, а также выиграла чемпионат Европы. Но подтвердить уровень на «мире» в этот раз не получилось.

Абасгаджи Магомедов.
Фото Global Look Press

У России семь медалей

Еще одну награду 30 октября сборной принес Абасгаджи Магомедов. В схватке за бронзу весовой категории до 65 кг 28-летний россиянин победил представителя Таджикистана Абдулмажида Кудиева со счетом 3:2. Для чемпиона мира-2021 и двукратного чемпиона Европы это очередная медаль на крупном международном турнире.

Как и Садулаев, Магомедов рассчитывал на золото, но потерпел поражение от американца в четвертьфинале. Его схватка с Бо Бассеттом получилась особенно драматичной. По ходу встречи россиянин крупно вел в счете, однако 20-летний соперник эффектно вернулся и победил со счетом 14:13.

Выход Бассетта в финал оставил Магомедову возможность побороться за бронзу. В утешительном раунде россиянин разгромил канадца Пеймана Биабани (10:0), а затем одолел Кудиева.

После соревнований 30 октября в активе сборной России семь медалей. Единственное золото пока принадлежит Алине Касабиевой, которая 28 октября победила молдаванку Ирину Рингачи (6:3) в финале женской борьбы до 65 кг. Она стала первой российской чемпионкой мира по женской борьбе с 2019 года.

Алина Касабиева.Россия дождалась первого золота на ЧМ по борьбе! Касабиева выиграла финал и пробежала с триколором

Серебро завоевал Артур Саргсян в греко-римской борьбе до 97 кг, уступивший в финале белорусу Кириллу Маскевичу. Бронзовые награды ранее получили Сергей Емелин (до 63 кг, греко-римская борьба) и Амина Танделова (до 62 кг, женская борьба). Последняя 29 октября вырвала победу у нигерийки Эстер Колаволе (7:3), проведя решающий бросок на последних секундах схватки.

Чемпионат мира в Астане завершится 1 ноября.

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Абдулрашид Садулаев
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