Дебют Садулаева и слезы Вербиной. У России еще три бронзы на ЧМ по борьбе

Двукратный олимпийский чемпион впервые на третьем месте.

Российские борцы завоевали сразу три бронзовые медали на чемпионате мира в Астане 30 октября. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев занял третье место в весовой категории до 97 кг, Абасгаджи Магомедов стал бронзовым призером в категории до 65 кг, а Екатерина Вербина — в женской борьбе до 55 кг.

«Нет никаких оправданий»

Самая ожидаемая российская медаль дня досталась Садулаеву. В схватке за третье место 30-летний борец победил поляка Збигнева Барановского. Однако результат вряд ли можно назвать тем, на который рассчитывал шестикратный чемпион мира: в Астану он приехал за седьмым золотом, но впервые в карьере завершил мировое первенство с бронзой.

Шансы на победу в турнире Садулаев потерял еще 29 октября, когда в четвертьфинале уступил Кайлу Снайдеру. Россиянин вел со счетом 4:1, однако позволил американцу отыграться. Схватка завершилась вничью — 4:4, а победу по последнему результативному действию присудили сопернику.

В пятницу россиянин сначала одолел турка Алперена Токгеза (7:3), а затем справился с Барановским со счетом 5:0. Перед решающей схваткой за бронзу на трибунах появился бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. О его присутствии объявил диктор арены.

После победы Садулаев признал — рассчитывал на другой результат. «Рад, что завоевал бронзу, хотя это не то, к чему я стремился и за чем приехал. Обычно мы со Снайдером встречались в финале, в этот раз вышло так: боролись за выход в полуфинал. И на этот раз он был сильнее. Нет никаких оправданий. Значит, допустил ошибки. Будем над ними работать. Ничего страшного не произошло. В следующем году чемпионат мира будет в Америке, а потом Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Планируем медленно двигаться в том направлении», — сказал Садулаев ТАСС.

Выяснилось, что россиянин выступал в Астане с недолеченным коленом. Более того, во время четвертьфинала оно напомнило о себе. Однако спортсмен подчеркнул — не собирается связывать с этим поражение.

«Небольшое повреждение. Я так его полностью и не долечил. Но это не оправдание. Раз я вышел на ковер, остальное болельщикам неинтересно. В какой-то момент был небольшой щелчок в колене. Но, слава богу, оказалось, что это не очень серьезно», — рассказал Садулаев.

В итоге чемпионом мира в категории до 97 кг стал именно Снайдер, победивший в финале японца Араша Йошиду. Для Садулаева же бронза стала восьмой медалью мировых первенств: ранее он шесть раз завоевывал золото и однажды — серебро.

Екатерина Вербина. Фото Global Look Press

Вербина не сдержала слез после победы

Совершенно другие эмоции испытала Вербина. 26-летняя россиянка уверенно победила турчанку Тубу Демир в схватке за бронзу весовой категории до 55 кг. Поединок завершился досрочно — 11:0 в пользу Вербиной. Однако после такого убедительного успеха спортсменка расплакалась.

«Это третье место меня не радует, я очень сильно расстроилась. Турчанке на Европе я проиграла: тогда я была в другой форме. Сейчас я думала об этом и даже хотела поискать ту схватку. Такие вещи, как этот чемпионат, на меня психологически влияют очень сильно. Но через неделю-две я все забываю. Я во всем такая», — призналась Вербина со слезами на глазах в интервью ТАСС.

Для девушки бронза стала второй медалью чемпионатов мира в карьере. Год назад в Загребе россиянка завоевала серебро, а также выиграла чемпионат Европы. Но подтвердить уровень на «мире» в этот раз не получилось.

Абасгаджи Магомедов. Фото Global Look Press

У России семь медалей

Еще одну награду 30 октября сборной принес Абасгаджи Магомедов. В схватке за бронзу весовой категории до 65 кг 28-летний россиянин победил представителя Таджикистана Абдулмажида Кудиева со счетом 3:2. Для чемпиона мира-2021 и двукратного чемпиона Европы это очередная медаль на крупном международном турнире.

Как и Садулаев, Магомедов рассчитывал на золото, но потерпел поражение от американца в четвертьфинале. Его схватка с Бо Бассеттом получилась особенно драматичной. По ходу встречи россиянин крупно вел в счете, однако 20-летний соперник эффектно вернулся и победил со счетом 14:13.

Выход Бассетта в финал оставил Магомедову возможность побороться за бронзу. В утешительном раунде россиянин разгромил канадца Пеймана Биабани (10:0), а затем одолел Кудиева.

После соревнований 30 октября в активе сборной России семь медалей. Единственное золото пока принадлежит Алине Касабиевой, которая 28 октября победила молдаванку Ирину Рингачи (6:3) в финале женской борьбы до 65 кг. Она стала первой российской чемпионкой мира по женской борьбе с 2019 года.

Серебро завоевал Артур Саргсян в греко-римской борьбе до 97 кг, уступивший в финале белорусу Кириллу Маскевичу. Бронзовые награды ранее получили Сергей Емелин (до 63 кг, греко-римская борьба) и Амина Танделова (до 62 кг, женская борьба). Последняя 29 октября вырвала победу у нигерийки Эстер Колаволе (7:3), проведя решающий бросок на последних секундах схватки.

Чемпионат мира в Астане завершится 1 ноября.