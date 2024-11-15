Международная федерация пытается сдержать миграцию российских борцов. А нужно ли нам это?

«Объединенный мир борьбы» ужесточил правила смены российского гражданства.

Международная федерация «Объединенный мир борьбы» (UWW) разослала во все страны официальные письма, в которых сообщила об изменениях в правилах смены спортивного гражданства. Соответствующий документ получили и в России. Его опубликовал в своем Telegram-канале директор Центра спортивной подготовки сборных команд Георгий Брюсов. Судя по тексту письма, новые правила могут кардинально изменить существующие расклады и ситуацию в мировой борьбе.

Никаких ВНЖ

Изменения были объявлены еще на Конгрессе UWW в Тиране, который прошел в конце октября. Целью является «приведение правил в соответствие с принципами Олимпийской хартии».

«В 2014 году UWW принял правила, позволяющие борцам выступать за другую страну на основании паспорта новой страны или вида на жительство. Эти правила разрешали спортсменам продолжать спортивную карьеру в другой стране исходя из более гибких требований. В то же время мы стали свидетелями того, как эти гибкие правила стали инструментом федераций для получения преимущества, а не для решения проблем спортсменов, которые эмигрировали по семейным, рабочим или другим причинам. Признавая, что такие правила негативно повлияли на занятия видом спорта коренного населения некоторых стран и его развитие, Бюро UWW создало рабочую группу для анализа ситуации и разработки более строгих правил, соответствующих принципам спортивного гражданства Олимпийской хартии».

Все изменения направлены на то, чтобы переходов в другие страны стало как можно меньше. Вот главные пункты:

— Обязательным условием для перехода является действующий паспорт новой страны. Виды на жительство больше приниматься не будут.

— Выступать за новую страну можно только через три года с момента последнего выступления за бывшую сборную на международных турнирах.

— Каждой национальной федерации разрешается только одна смена гражданства для каждого пола вне зависимости от категории.

— При двойном гражданстве необходимо доказать проживание в стране, за которую ты выступаешь.

Также Бюро UWW составило график того, как должно меняться количество недоморощенных спортсменов в сборной. Так, в 2025-м и 2026-м в команде не должно быть более двух борцов с новым гражданством, а в 2029-м такой должен остаться всего один.

Новые правила вступают в силу незамедлительно.

Борец Разамбек Жамалов на Олимпиаде в Париже. Фото Getty Images

Главный адресат

Для того чтобы понять, кто стал причиной этих изменений, достаточно взглянуть на список участников соревнований по борьбе на последней Олимпиаде. В Париже выступили 22 уроженца России, но под флагами Бахрейна, Сербии, Болгарии, Греции и даже Дании. Они принесли своим новым странам 8 медалей, в том числе три золотые. Трое олимпийских чемпионов, кстати, уроженцы Дагестана.

О том, что катализатором новых правил стали российские борцы, намекнул и Георгий Брюсов. «Очень своевременное и выверенное решение Бюро UWW для решения комплексной проблемы. Понятно, кто основной адресат этой меры и кому даны четкие сигналы», — написал директор ЦСП в своем Telegram-канале.

Вроде бы кажется, что изменения пойдут нам на пользу. Как минимум не будет утечки сильных спортсменов. Но станет ли у нас больше побед на международном уровне? Далеко не факт.

Причиной большинства переходов в борьбе из нашей страны является не то, что за рубежом лучше. Спортивными мигрантами в основном движет желание реализовать себя в любимом виде спорта. Часто среди российских борцов звучит фраза: «Проще выиграть Олимпиаду или чемпионат мира, чем чемпионат России (или даже чемпионат региона)». На главные мировые старты в каждой весовой категории можно отправить только по одному участнику от страны. Поэтому бывает, что вторые-третьи-четвертые номера в нашей сборной никогда до мирового уровня не добираются. А ведь там они, как показывает практика, вполне способны брать медали.

Борец Ислам Дудаев на Олимпиаде в Париже. Фото Getty Images

Высокие результаты на международных соревнованиях — это не только награды и самореализация, но и деньги, и будущее спортсмена после спорта. Кому проще найти достойную работу после завершения карьеры: чемпиону региона или бронзовому призеру Олимпиады? Посмотрите, как встречали после Игр в Париже бывших россиян на исторической родине. В Чечне в аэропорт приехал глава республики, чтобы лично поздравить «узбека» Разамбека Жамалова и «албанца» Ислама Дудаева. Обоим вручили ключи от квартир, а Жамалову также досталось 10 миллионов рублей. А ведь это наши бывшие вторые-третьи номера. Если бы они не перешли в другие сборные, то ничего бы подобного не получили. При этом чужими дома они не стали. Это все еще наши борцы, просто под другим флагом. Тренироваться они продолжают у нас, делая и себя, и россиян сильнее.

Медали, которые завоевывают наши бывшие борцы на международных соревнованиях, скорее показывают, что нужно менять не систему переходов в другие страны, а систему отбора на крупные турниры. Если бы до Олимпиад и чемпионатов мира допускать хотя бы по два человека от страны в каждой весовой категории, то сами эти турниры станут сильнее и зрелищнее. В этом случае переходов в другие страны должно стать меньше.