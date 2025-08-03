В Омске умер олимпийский призер Владимир Попов

Бронзовый призер Олимпиады-1988 Владимир Попов скончался в Омске в возрасте 63 лет, сообщает Федерация спортивной борьбы Омской области.

«2 августа 2025 года на 64-м году жизни скоропостижно скончался Владимир Попов — заслуженный мастер спорта СССР по классической борьбе, бронзовый призер Олимпиады-1988, чемпион мира, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион СССР», — говорится в заявлении федерации.

Попов также становился чемпионом мира, обладателем Кубка мира, двукратным чемпионом Европы и неоднократным чемпионом и призером чемпионатов СССР.