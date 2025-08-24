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Борьба

Российские участницы молодежного ЧМ по борьбе не смогли вылететь из Стамбула в Москву

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что российские участницы молодежного чемпионата мира по борьбе не смогли вылететь в Москву.

Шесть представителей женской молодежной сборной России — пять спортсменок и тренер, а также отец одного из спортсменов остались в Стамбуле из-за сбоя авиасообщения. Команда возвращается с мирового первенства, которое проходило в Софии. Авиакомпания предоставила россиянам ночное размещение, но им предстояло ждать вылета 22 часа.

«Только один звонок Тахе Акгюлю — президенту Федерации борьбы Турции, выдающемуся атлету, олимпийскому чемпиону — и тут же были организованы и трансфер, и питание, и проживание. В ответ мы услышали: «Вы на нашей территории, вы наши братья, для нас честь подставить братское плечо в такую минуту».

Группа возвращается домой из Стамбула завтра. Мы не раз друг друга поддерживали в сложной ситуации, и это настоящий братский шаг. То же самое могу сказать и о принимающей стороне — со стороны Болгарии нашей команде также была оказана вся необходимая поддержка для участия в чемпионате мира», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Молодежный чемпионат мира по борьбе проходил в Софии с 17 по 24 августа. Российские спортсмены, выступавшие на турнире под флагом Объединенного мира борьбы, завоевали 17 медалей: 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых.

Источник: ТАСС
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