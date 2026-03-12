Украинский борец отвернулся от флагов во время гимна России на чемпионате Европы

Украинский борец Артур Костюк во время исполнения гимна России на пьедестале молодежного первенства Европы демонстративно отвернулся от флагов, сообщил в своем Telegram-канале первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов.

Россиянин Бозигит Исламгереев стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 86 кг. Костюк выиграл бронзовую медаль.

В полуфинале Исламгереев победил Васифа Худиева из Азербайджана, а в финале оказался сильнее Ахмета Ягана из Турции.

Молодежный чемпионат Европы по борьбе проходит в сербском Зренянине с 9 по 15 марта.