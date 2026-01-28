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28 января, 09:37

Царукян проведет борцовскую схватку против Пулласа на турнире RAF 6

Алина Савинова

Российско-армянский боец ММА Арман Царукян в своем Telegram-канале сообщил, что американский борец Джорджио Пуллас станет его соперником по следующему поединку в борцовской лиге RAF.

Схватка назначена на 28 февраля и пройдет в городе Темпе (США, Аризона).

Царукян дебютировал в лиге RAF 10 января. В том поединке он одержал досрочную победу над американцем Лэнсом Палмером. Всего в грэпплинге и борьбе за карьеру боец выиграл пять схваток и одну завершил вничью.

Ранее 29-летний Царукян потерял первую строчку в рейтинге легковесов UFC, однако сохранил 15-ю строчку в общем рейтинге промоушена вне зависимости от веса. В его активе 23 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах.

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Арман Царукян
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