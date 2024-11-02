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Мамиашвили: «Под патронатом UWW создается новая лига грэпплинга и панкратиона»

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Президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент UWW Михаил Мамиашвили сообщил, что под патронатом Объединенного мира борьбы (UWW) будет создана профессиональная лига грэпплинга и панкратиона.

«В ближайшее время в Швейцарию в офис UWW приедут главы комитетов грэпплинга и панкратиона, на базе этих видов спорта будет создана профессиональная лига. Спортсмены, которые заканчивают карьеру в большом спорте, хотят себя попробовать на другой площадке, и эта лига им такую возможность предоставит. Но это будет узаконено и структурировано под патронатом UWW», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Источник: ТАСС
Михаил Мамиашвили
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