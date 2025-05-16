Иваницкий — об уходе с «Матч ТВ»: «Коллега сказал: «А тебя не за «шмару» убирают...»

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», приоткрыл подробности скандального расставания с «Матч ТВ» в 2024 году.

— Давайте поговорим про историю вашего изгнания с «Матча». В какой момент поняли, что надвигается буря?

— Я вообще не понял! Хотя редактор Софья Авакова осекла меня на слове «шмара». В наушник произнесла: «Нельзя такие слова в эфире говорить». Я хотел дальше тему славянства, богатырства развить. А тут осекся, сбился! Начал ей отвечать: «Я же не матом выругался».

— В самом деле.

— В 70-е годы это слово было в ходу. Обо всяких курящих девах: «О, шмара пошла». Потом у молодежи появился аналог: «чика», «чикса»... Ну выскочило у меня!

— С редактором не стали дискутировать?

— Говорю: «Все-все, не буду». Вспоминаю — что у меня за мысль-то была? Надо двигать дальше! Трансляция заканчивается. Проходит неделя.

— Неделя тишины?

— Полной. Вдруг звонок с «Матча»: «Ты себе позволил лишнее. Тема начинает набирать оборот. Попробуем что-то сделать, но ситуация скверная».

— Сразу поняли, о чем речь?

— Конечно. Но не придал значения. Думаю: господи, вот фигня какая... У нас Губер, лидер комментаторского цеха, говорит вещи куда серьезнее! А уж в соцсетях вообще не стесняется. Я соцсети никогда не вел и высказался довольно скромно. С утра новый звонок: «Вас приглашают к руководству».

— Кто с вами разговаривал?

— Тащин и его зам. Говорят: «Ну что же вы так... Вы не представляете, с какого нам верха звонили. Как мы вас защищали». Хорошо, отвечаю. Спасибо. Но не могу понять: «А почему только сейчас всплыло?» — «Как? Вы же вчера в эфире себе позволили!» — «Это было не вчера». Они переглядываются: «Как не вчера?!» — «Неделю назад!»

— Прекрасный разговор.

— Отстранили-то меня сразу после эфира. На следующий день дзюдо уже не вел. Ну отстранили и отстранили. Думаю: теряю полтинник. Черт с ним!

— Один репортаж стоил 50 тысяч?

— Нет, до конца турнира я все посчитал. Потом созвонился с коллегой, он сказал: «А тебя не за «шмару» убирают. Ты же ввинчивал русскую тему? Вот и все».

— Это о чем разговор?

— Старался что-то вспомнить историческое, славянское. Как-то привязать, если ситуация позволяла. Про русский дух, так сказать. Причем говорил довольно мягко. Но делал это в дисциплинах, где все забито Кавказом.

— Там родилось возмущение?

— Нормальные, адекватные кавказцы мне сами говорили: как нам не хватает вашего русского духа! Где вы? Куда все делись? И тут — бум! Выходит такой Алеша Попович. Я даже фамилию его не помню. Я просто обалдел. Ну меня и пробило: «Какой русич!»