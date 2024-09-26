Мамиашвили — о смягчении санкций со стороны UWW: «Расцениваю это решение как дорогу к здравому смыслу»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал смягчение санкций Объединенного мира борьбы (UWW) в отношении российских атлетов.

«Я расцениваю это решение Объединенного мира борьбы как дорогу к здравому смыслу. Потому что даже не совсем посвященному в специфику спорта человеку понятно, что, возвращаясь к нашей четко заявленной позиции, любые решения должны приниматься в соответствии с уставами и законами международных спортивных организаций, а также Олимпийской хартией. Ни в одном документе не сказано о запрещении причастности атлета той или иной страны к спортивным клубам, которые отражают их принадлежность к силовым структурам», — приводит слова Мамиашвили РИА «Новости».

Ранее UWW смягчил критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах. Ограничения сняты с российских и белорусских борцов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, но не участвующих в боевых действиях и не выражающих публичную поддержку СВО.

При этом российские и белорусские спортсмены продолжат выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.