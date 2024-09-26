Мамиашвили будет переизбираться в вице-президенты Объединенного мира борьбы

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что будет переизбираться на должность вице-президента Объединенного мира борьбы (UWW).

«Мы с Натальей Ярыгиной 27 октября на отчетно-выборном конгрессе Объединенного мира борьбы будeм переизбираться на посты вице-президентов организации», — приводит слова Мамиашвили РИА «Новости».

Отчетно-выборный конгресс UWW пройдет 27 октября в Албании. Мамиашвили занимает пост вице-президента организации с 2014 года.