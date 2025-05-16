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16 мая 2025, 00:30

Иваницкий — о гонорарах на «Матч ТВ»: «Три часа комментируешь — 5 тысяч рублей. Если хоть на минуту больше, еще пятерка»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Владимир Иваницкий.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о гонорарах на «Матч ТВ».

— За репортаж платят сейчас немного?

— Копейки. Три часа комментируешь — 5 тысяч рублей. Если хоть на минуту больше, еще пятерка. Доходило до смешного! Когда была возможность, дотягивал до 3.05. А девочке, которая занимается ведомостью, говорил: «Марина, у меня переработка». — «Да-да, Владимир...» Я, взрослый дядька!

Если два месяца спустя оказывалось, что неправильно посчитали, извлекал запись из архива: «Секундочку, 3-30!» Потому что это не пятерка, а десятка. Неприятно, неудобно, а куда деваться? Вот до какого состояния доведены люди!

— Что-то совсем маленькие гонорары.

— Даже за трансляции в интернете, где съемка одной камерой, платят в два-три раза больше... Колоссальная неправильность «Матча» в том, что отрубили комментаторов от среды. Все репортажи, за редким исключением, из «Останкино». Ну, может, Губер куда-то съездит.

— Прежде было иначе?

— Да о чем вы?! На «Плюсе» регулярно проводились летучки. Еще советская школа. Дмитриева спрашивала: «Володя, что у тебя?» — «У борцов сбор в Подольске». — «Бери камеру, езжай, делай сюжет».

Тебя и так знают твои герои, а если регулярно приезжаешь, общаешься, контакт уже доверительный. А сегодня комментаторы оторваны, как космонавты, которые никак не могут вернуться. Летаешь — и вообще ни к чему не имеешь отношения. Это здорово сказывается на работе. Пропадает интерес.

— У вас?

— Да. Вот вам бы сказали: не встречайтесь с героями, а для своих заметок надергайте что-то из интернета. Через год — полное выгорание!

Спортивный комментатор Владимир Иваницкий.Владимир Иваницкий: «Карелина в Сиднее утопили»

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