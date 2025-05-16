Иваницкий — о гонорарах на «Матч ТВ»: «Три часа комментируешь — 5 тысяч рублей. Если хоть на минуту больше, еще пятерка»

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о гонорарах на «Матч ТВ».

— За репортаж платят сейчас немного?

— Копейки. Три часа комментируешь — 5 тысяч рублей. Если хоть на минуту больше, еще пятерка. Доходило до смешного! Когда была возможность, дотягивал до 3.05. А девочке, которая занимается ведомостью, говорил: «Марина, у меня переработка». — «Да-да, Владимир...» Я, взрослый дядька!

Если два месяца спустя оказывалось, что неправильно посчитали, извлекал запись из архива: «Секундочку, 3-30!» Потому что это не пятерка, а десятка. Неприятно, неудобно, а куда деваться? Вот до какого состояния доведены люди!

— Что-то совсем маленькие гонорары.

— Даже за трансляции в интернете, где съемка одной камерой, платят в два-три раза больше... Колоссальная неправильность «Матча» в том, что отрубили комментаторов от среды. Все репортажи, за редким исключением, из «Останкино». Ну, может, Губер куда-то съездит.

— Прежде было иначе?

— Да о чем вы?! На «Плюсе» регулярно проводились летучки. Еще советская школа. Дмитриева спрашивала: «Володя, что у тебя?» — «У борцов сбор в Подольске». — «Бери камеру, езжай, делай сюжет».

Тебя и так знают твои герои, а если регулярно приезжаешь, общаешься, контакт уже доверительный. А сегодня комментаторы оторваны, как космонавты, которые никак не могут вернуться. Летаешь — и вообще ни к чему не имеешь отношения. Это здорово сказывается на работе. Пропадает интерес.

— У вас?

— Да. Вот вам бы сказали: не встречайтесь с героями, а для своих заметок надергайте что-то из интернета. Через год — полное выгорание!