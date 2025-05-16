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16 мая 2025, 01:00

Иваницкий — о Канделаки: «Последнее сообщение от нее в рабочем чате в два часа ночи. Первое — в шесть утра. Постоянно!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Тина Канделаки.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Тине Канделаки.

— С Тиной вы общались?

— Ни разу.

— Удивительно.

— Что удивительного? Коллеги, которые отвечали за новости, делали эфиры, — те контактировали. Я — нет. Канделаки меня поражала! Последнее сообщение от нее в рабочем чате в два часа ночи. Первое — в шесть утра. Постоянно!

— Ну и ну.

— Люди не понимали. Думали, что она на «колесах» каких-то. Здоровые мужики, еще не старые, физически не выдерживали это!

— Сообщения Тины призывали к немедленному действию?

— Не всегда. Но сыпались от нее годами. Пока работала.

— Вы состояли в этом чате?

— Я выскочил из него, потому что невозможно. Без конца: блюм-блюм. Затем в «телегу» посыпались. Блюм-блюм! Звук выключаешь — начинает ерзать: з-з-з... На каждый чих Канделаки, а чихала она регулярно, откликнуться должны сто человек: «Я!» — «Нет, я!» — «Я впереди!» — «Я тоже с вами!» Кто-то «палец» ставит, кто-то мысли высказывает.

— Что за обстановка на «Матче»?

— По сравнению с «НТВ-Плюс» небо и земля. Там была семейная атмосфера. А тут — холодняк, чистый капитализм. Есть горстка людей, которые в штате с социальным пакетом. А есть плебс на договорах — сегодня будут работать, завтра нет...

Спортивный комментатор Владимир Иваницкий.Владимир Иваницкий: «Карелина в Сиднее утопили»

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