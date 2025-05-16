Иваницкий — об уходе с ТВ Ческидова: «Конверты оставлял себе»
Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем коллеге Сергее Ческидове и причинах его ухода с ТВ.
— Ческидов куда-то пропал. Не найти.
— В Прибалтике осел.
— Говорили — в Таиланде.
— Да, я слышал, что там болтается. Но кадры, которые мне прислали, были из Прибалтики, где у него вроде бы дочка.
— Мы пытались Ческидова найти. Бесполезно.
— Как отрезало. Пропал с радаров.
— За его уходом с телевидения стояла какая-то история?
— Довольно некрасивая. Его...
— Попросили?
— Да. Вот как ТВЦ работало в тот момент? Зарплаты низкие — как на ВГТРК в период раннего капитализма. В конвертиках доплачивали долларов по 300. Кому-то, может, 500. На редакцию для этого выделялись денежки. Чтобы народ не разбежался.
Тут Юля Дежнова с Ирой Хоточкиной приносят Анатолию Лысенко заявления об уходе. Он в шоке: «Вы что, девахи?!» Две ведущие. А они чуть не в слезы: «Нищенская зарплата, уже невыносимо!» Лысенко глазами хлопает: как это нищенская? Конверты-то есть!
— Оказалось, нет?
— Конверты до них не доходили. Так все вылезло.
— Ческидов оставлял себе?
— Да.
— Сразу на отчисление?
— Не сразу. Но выставили.