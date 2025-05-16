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16 мая 2025, 06:40

Иваницкий — об уходе с ТВ Ческидова: «Конверты оставлял себе»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Владимир Иваницкий.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем коллеге Сергее Ческидове и причинах его ухода с ТВ.

— Ческидов куда-то пропал. Не найти.

— В Прибалтике осел.

— Говорили — в Таиланде.

— Да, я слышал, что там болтается. Но кадры, которые мне прислали, были из Прибалтики, где у него вроде бы дочка.

— Мы пытались Ческидова найти. Бесполезно.

— Как отрезало. Пропал с радаров.

— За его уходом с телевидения стояла какая-то история?

— Довольно некрасивая. Его...

— Попросили?

— Да. Вот как ТВЦ работало в тот момент? Зарплаты низкие — как на ВГТРК в период раннего капитализма. В конвертиках доплачивали долларов по 300. Кому-то, может, 500. На редакцию для этого выделялись денежки. Чтобы народ не разбежался.

Тут Юля Дежнова с Ирой Хоточкиной приносят Анатолию Лысенко заявления об уходе. Он в шоке: «Вы что, девахи?!» Две ведущие. А они чуть не в слезы: «Нищенская зарплата, уже невыносимо!» Лысенко глазами хлопает: как это нищенская? Конверты-то есть!

— Оказалось, нет?

— Конверты до них не доходили. Так все вылезло.

— Ческидов оставлял себе?

— Да.

— Сразу на отчисление?

— Не сразу. Но выставили.

Спортивный комментатор Владимир Иваницкий.Владимир Иваницкий: «Карелина в Сиднее утопили»

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