Наблюдательный совет ФСБР во главе с Умаром Кремлевым учредил призовой фонд для чемпионатов России по борьбе

Наблюдательный совет Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) во главе с Умаром Кремлевым учредил призовой фонд для чемпионатов страны, сообщает пресс-служба организации.

Победители и призеры чемпионатов России по греко-римской, вольной и женской борьбе получат призовые в размере 15 миллионов рублей на каждый стиль. Чемпион страны в каждой из дисциплин удостоится награды в 500 тысяч рулбей.

В Наблюдательном совете ФСБР подчеркнули, что помимо призового фонда будут учреждены дополнительные призы.

Чемпионат России-2026 по греко-римской борьбе прошел с 26 по 28 мая в Суздале, победители и призеры соревнований уже получили призовые выплаты. Чемпионат страны по женской борьбе пройдет с 25 по 28 июня в Казани, а чемпионат по вольной борьбе — с 29 июля по 1 августа в Московской области.