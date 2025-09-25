Когуашвили может покинуть пост главного тренера сборной России по греко-римской борьбе

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили может покинуть свой пост, сообщает президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Вопрос по греко-римской борьбе стоит. Завтра собираемся. Фактически исполком получит решение, Гоги Когуашвили выразил желание покинуть пост. Но при этом он отметил, что готов оставаться рядом с федерацией и помогать. На пост рассматриваются несколько кандидатур, в том числе из юношеских сборных», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

На чемпионате мира в Хорватии на счету национальной команды по греко-римской борьбе серебро и две бронзы.

Когуашвили возглавляет национальную команду с 2006 года.