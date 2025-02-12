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Когуашвили: «По итогам турнира в Хорватии свое участие в чемпионате Европы обеспечил Степанов»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили рассказал, как будет проходить отбор на чемпионат Европы в Братиславе.

«Хорошо, что сейчас мы можем выставлять на международных соревнованиях любых спортсменов. По итогам турнира в Хорватии свое участие в чемпионате Европы обеспечили Сергей Степанов, который отлично боролся в весе до 77 кг, где не хватало всего лишь пару спортсменов из мировой элиты, а все остальные в этом весе боролись. Все вопросы в этом весе решены. Страховать Степанова будет Сергей Кутузов, который уступил Степанову в личной встрече на этом турнире, но взял бронзовую медаль.

В весе до 97 кг свое лидерство доказал Артур Саргсян. Это очень хороший и сбалансированный борец. Он выступил очень достойно, занял первое место и также обеспечил себе участие в чемпионате Европы. В 63 кг блестяще отборолся и выиграл все схватки Динислам Бамматов. Он ни кому не отдал ни одного балла, но мне надо будет посмотреть, как другие наши борцы будут бороться в этом весе и какие иностранные соперники приедут в Суздаль. Только после этого я могу сделать окончательный вывод в этом весе. Пока не хочу объявлять Бамматова, чтобы не отнимать у ребят последнюю надежду.

В других весах мы также будем смотреть за результатами в Суздале. В 87 кг наш первый номер Милад Алирзаев в прошлом году был победителем этих соревнований, а в этом году он болел перед выездом в Хорватию, и ему пришлось бороться пять схваток за день. За выход в финал он проиграл призеру Олимпийских игр Турпал Али Бисултанову, а схватку за третье место азербайджанцу Исламу Аббасову», — цитирует «РБ Спорт» Когуашвили.

Источник: «РБ Спорт»
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Гоги Когуашвили
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